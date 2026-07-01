Initiation au modelage Atelier Dégourdi Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Initiation au modelage

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Une séance de 2h pour façonner l’objet de votre choix tasse, bol, assiette, petit vase, porte savon, etc…

D’autres formats sont possible à la demande réservation de groupe, ateliers adultes-enfant, etc…

Séance à partir de l’âge de 14 ans. .

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 90 03 21

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English :

L’événement Initiation au modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS