Initiation au modelage Atelier Dégourdi Quimperlé
samedi 15 août 2026 · Atelier Dégourdi · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Initiation au modelage
Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une séance de 2h pour façonner l’objet de votre choix tasse, bol, assiette, petit vase, porte savon, etc…
D’autres formats sont possible à la demande réservation de groupe, ateliers adultes-enfant, etc…
Séance à partir de l’âge de 14 ans. .
Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 90 03 21
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English :
L’événement Initiation au modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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