Initiation au Qi-gong au Fort du Mont-Bart Bavans

Le qi-gong est l’art du mouvement traditionnel chinois basé sur la circulation de l’énergie du corps qui permet, grâce à des mouvements doux et lents, de le maintenir en bonne santé. Il entre dans les activités de préservation de la santé, apaise les tensions émotionnelles et psychologiques pour entrer dans un mieux-être, et une meilleure présence à soi dans la vie. L’Association Tai Qi Gong de Montbéliard propose une initiation à cette discipline dans le magnifique cadre du belvédère du fort.

Durée : 1h15.

Organisée par l’Association Tai Qi Gong Montbéliard ; renseignements au 06 62 54 82 61. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

