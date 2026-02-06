Les Loups-Garous du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans

Les Loups-Garous du Mont-Bart

Mais que se passe-t-il donc au fort du Mont-Bart? Des hurlements résonnent régulièrement dans la nuit et plusieurs soldats ont été retrouvés à moitié… dévorés. Pas de doute, une meute de loups-garous rode et complote en secret. Venez les démasquer ou c’est le régiment tout entier qui passera sous leurs crocs !

Profitez du cadre exceptionnel qu’offre le fort pour vous immerger dans ce grand jeu librement inspiré du célèbre Loups-Garous de Thercelieux.

A partir de 11 ans. Durée : entre 1h15 et 1h45

Prix 5€ par personne

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

