Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix mercredi 29 avril 2026.
Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide Mercredi 29 avril, 09h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Le théâtre d’ombres c’est un langage singulier, poétique et délicat.
Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent de partager ce savoir-faire lors d’une séance d’initiation pour découvrir la narration visuelle à travers la manipulation de silhouettes, la création de décors, l’apprentissage de la lumière (et de la patience !).
Tout public, à partir de 8 ans.
Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mmeunier@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Atelier
© La mécanique du fluide
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Visite famille – La Manuf’Académie, Musée La Manufacture, Roubaix 15 avril 2026
- Jurassic Park Roubaix 15 avril 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 18 avril 2026
- Animation jeunes publics Rythme Roubaix 19 avril 2026
- Visite olfactive des collections Roubaix 19 avril 2026