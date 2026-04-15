Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage

Adresse : 2 rue Pierre Motte, Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide Mercredi 29 avril, 09h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Le théâtre d’ombres c’est un langage singulier, poétique et délicat.

Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent de partager ce savoir-faire lors d’une séance d’initiation pour découvrir la narration visuelle à travers la manipulation de silhouettes, la création de décors, l’apprentissage de la lumière (et de la patience !).

Tout public, à partir de 8 ans.

Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mmeunier@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Atelier

© La mécanique du fluide

À voir aussi à Roubaix (Nord)