Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Châtillon-sur-Seine vendredi 24 juillet 2026.

Châtillon-sur-Seine

Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

Stade de foot Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez-vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles ! Inscriptions obligatoires au 03 80 91 13 19. .

Stade de foot Châtillon-sur-Seine 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

L’événement Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)