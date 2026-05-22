Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine
Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine mercredi 22 juillet 2026.
Châtillon-sur-Seine
Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts
Parc national de forêts 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Partez à la découverte de la ville ancienne de Châtillon-sur-Seine, sur le territoire du Parc national de forêts. Secrets de patrimoine et secrets d’histoire vous seront alors livrés. Visite animée par l’Office de Tourisme, suivie par une dégustation de produits locaux de la marque Esprit parc national.
Durée 1h30
Gratuit, sur réservation. .
Parc national de forêts 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr
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English : Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts
L’événement Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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