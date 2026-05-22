Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine

Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts

Parc national de forêts 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Partez à la découverte de la ville ancienne de Châtillon-sur-Seine, sur le territoire du Parc national de forêts. Secrets de patrimoine et secrets d’histoire vous seront alors livrés. Visite animée par l’Office de Tourisme, suivie par une dégustation de produits locaux de la marque Esprit parc national.

Durée 1h30

Gratuit, sur réservation. .

Parc national de forêts 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts

L’événement Visite guidée de Châtillon-sur-Seine Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)