Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Face à la mairie Noiron-sur-Seine vendredi 10 juillet 2026.

Noiron-sur-Seine

Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc. Une discipline qui allie plaisir et concentration.

Essayez-vous pendant une heure en vous amusant.

À partir de 8 ans. Matériel fourni. .

Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

L’événement Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)