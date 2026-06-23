Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Face à la mairie Noiron-sur-Seine
Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Face à la mairie Noiron-sur-Seine vendredi 10 juillet 2026.
Noiron-sur-Seine
Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise
Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc. Une discipline qui allie plaisir et concentration.
Essayez-vous pendant une heure en vous amusant.
À partir de 8 ans. Matériel fourni. .
Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr
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English : Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise
L’événement Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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