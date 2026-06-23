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Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Face à la mairie Noiron-sur-Seine

Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Face à la mairie Noiron-sur-Seine vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Face à la mairie
Adresse
1 Rue de l'Église
Ville
21510 Noiron-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Noiron-sur-Seine

Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

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Face à la mairie 1 Rue de l’Église Noiron-sur-Seine 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19  contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

L’événement Initiation au tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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