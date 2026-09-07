Initiation au tir à l’arc, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
dimanche 20 septembre 2026 · Maison-Dieu de Mormant · Leffonds
Informations pratiques
Initiation au tir à l’arc Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison-Dieu de Mormant Haute-Marne
1€ la session d’initiation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Animation proposée par la 1ère Compagnie d’arc de Chaumont.
En continu sur la journée.
Maison-Dieu de Mormant 1 Rue de l’Abbaye, 52210 Leffonds, France Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est https://maisondieumormant.com Bâtiment dit « la grange dimière » : XIIe siècle, 2e moitié XVe siècle ; Ancien hôpital ; vestiges du mur d’enceinte ; caveau du commandeur de Bosredon : XIIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle
Animation proposée par la 1ère Compagnie d’arc de Chaumont.
©1ère Compagnie d’arc de Chaumont
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