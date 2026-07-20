Initiation au tour de potier ou modelage Terre d’Aur Saint-Rémy
mardi 25 août 2026 · Terre d'Aur · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Initiation au tour de potier ou modelage
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Initiation au tour de potier ou au modelage de 9h à 11h30 sur réservation. 60 € par personne.
Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/ .
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76
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English : Initiation au tour de potier ou modelage
L’événement Initiation au tour de potier ou modelage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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