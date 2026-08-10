Après-midi multi-danses Saint-Rémy
dimanche 23 août 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Après-midi multi-danses
Place de la Mairie Saint-Rémy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 19:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Gratuit et Ouvert à toutes et tous
Le Dimanche 23 Août 2026 de 16h à 19h30
Venez faire la fiesta en dansant à l’ombre sous la Pergola de la Place de la Mairie à Saint Rémy 71100.
Il y en aura pour tous Rock’n Roll , Latino (Bachata/Salsa/Kizomba) , WestCoast Swing, Danse en Ligne (en Solo) Disco, chacha, Madison kuduru etc..
Oui c’est gratuit, amenez juste votre bonne humeur et de quoi vous hydrater et passons un bon moment ensemble !!
Parking gratuit autour et toilettes publiques extérieurs accessibles. .
Place de la Mairie Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 14 02 27 happydanse71@gmail.com
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English : Après-midi multi-danses
L’événement Après-midi multi-danses Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-08-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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