Saint-Rémy

Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy

1 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-01

Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, venez profiter des marchés d’été organisés à Saint-Rémy-sur-Orne

Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, venez profiter des marchés d’été organisés à Saint-Rémy-sur-Orne de 17h à 21h30. Sur place terroir, artisanat, souvenirs, spécialités locales… Dans une ambiance festive estivale ! .

1 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie

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English : Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy

Every Wednesday from 1 July to 26 August, come and enjoy the summer markets held in Saint-Rémy-sur-Orne

L’événement Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Suisse Normande