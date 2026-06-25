Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy Saint-Rémy
Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy Saint-Rémy mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Rémy
Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy
1 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01
Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, venez profiter des marchés d’été organisés à Saint-Rémy-sur-Orne
Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, venez profiter des marchés d’été organisés à Saint-Rémy-sur-Orne de 17h à 21h30. Sur place terroir, artisanat, souvenirs, spécialités locales… Dans une ambiance festive estivale ! .
1 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie
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English : Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy
Every Wednesday from 1 July to 26 August, come and enjoy the summer markets held in Saint-Rémy-sur-Orne
L’événement Marchés d’été nocturnes à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Suisse Normande