Stage de poterie jeunesse tour de potier Terre d’Aur Saint-Rémy
lundi 3 août 2026 · Terre d'Aur · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Stage de poterie jeunesse tour de potier
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Stage tour de potier Lun à vend 15h30-17h30. Pour enfants. Sur réservation.
Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/ .
Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76
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English : Stage de poterie jeunesse tour de potier
L’événement Stage de poterie jeunesse tour de potier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-28 par Vallée de l’Isle en Périgord
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