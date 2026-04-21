L’été des explorateurs à Saint-Rémy Saint-Rémy
L’été des explorateurs à Saint-Rémy Saint-Rémy jeudi 13 août 2026.
Saint-Rémy
L’été des explorateurs à Saint-Rémy
Saint-Rémy Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Aidez l’enquêteur à démêler une mystérieuse histoire. Cherchez les indices, questionnez les suspects à travers le village et démasquez le coupable.
Rendez-vous devant la mairie
En famille à partir de 6 ans sur réservation conseillée .
Saint-Rémy 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : L’été des explorateurs à Saint-Rémy
L’événement L’été des explorateurs à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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