Stage poterie | Modelage Atelier Terre d’Aur Saint-Rémy
lundi 10 août 2026 · Atelier Terre d'Aur · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Stage poterie | Modelage
Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 13:00:00
fin : 2026-08-14 15:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Place à l’imagination ! Ce stage de 4 jours propose aux enfants et ados d’explorer la terre par le toucher. Grâce aux techniques de modelage et de décoration, ils apprennent à bâtir, sculpter et personnaliser leurs propres œuvres de A à Z. C’est l’activité idéale pour stimuler la motricité fine et l’expression personnelle. Chaque participant repartira avec son chef-d’œuvre (après cuisson), fier d’avoir créé un souvenir durable de ses propres mains.
Le petit plus Une expérience sensorielle inoubliable au cœur des traditions artisanales.
Au programme Façonnage, décoration et personnalisation de pièces uniques.
Résultat une création personnalisée à récupérer après cuisson.
Sur réservation. .
Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 terredaur@proton.me
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English : Stage poterie | Modelage
L’événement Stage poterie | Modelage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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