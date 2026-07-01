UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Rémy

Démonstration tour de potier et visite de l’atelier Terre d’Aur Saint-Rémy

mercredi 5 août 2026 · Terre d'Aur · Saint-Rémy

Démonstration tour de potier et visite de l’atelier Terre d’Aur Saint-Rémy

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Terre d'Aur
Adresse
854 Rte Jules Ferry
Ville
24700 Saint-Rémy
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Rémy

Démonstration tour de potier et visite de l’atelier

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Démonstration gratuite au tour de potier et visite de l’atelier Terre d’Aur.
Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/   .

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration tour de potier et visite de l’atelier

L’événement Démonstration tour de potier et visite de l’atelier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Saint-Rémy (Dordogne)