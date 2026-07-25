Stage poterie | Modelage Atelier Terre d’Aur Saint-Rémy

Informations pratiques

Saint-Rémy

Stage poterie | Modelage

Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 13:00:00

fin : 2026-08-07 15:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Place à l’imagination ! Ce stage de 4 jours propose aux enfants et ados d’explorer la terre par le toucher. Grâce aux techniques de modelage et de décoration, ils apprennent à bâtir, sculpter et personnaliser leurs propres œuvres de A à Z. C’est l’activité idéale pour stimuler la motricité fine et l’expression personnelle. Chaque participant repartira avec son chef-d’œuvre (après cuisson), fier d’avoir créé un souvenir durable de ses propres mains.

Le petit plus Une expérience sensorielle inoubliable au cœur des traditions artisanales.

Au programme Façonnage, décoration et personnalisation de pièces uniques.

Résultat une création personnalisée à récupérer après cuisson.

Sur réservation. .

Atelier Terre d’Aur 854 Route Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 terredaur@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage poterie | Modelage

L’événement Stage poterie | Modelage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides