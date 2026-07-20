Démonstration tour de potier et visite de l’atelier Terre d’Aur Saint-Rémy

Informations pratiques

Saint-Rémy

Démonstration tour de potier et visite de l’atelier

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Démonstration gratuite au tour de potier et visite de l’atelier Terre d’Aur.

Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/ .

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76

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English : Démonstration tour de potier et visite de l’atelier

L’événement Démonstration tour de potier et visite de l’atelier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord