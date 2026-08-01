Saint-Rémy Aventure Saint-Rémy

Informations pratiques

Saint-Rémy

Saint-Rémy Aventure

Terrain de foot communal Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Saint-Rémy Aventure

️ NOUVEAU à Saint-Rémy-sur-Orne ! ️

Mercredi 12 août

RDV au terrain de foot communal

Dans le cadre du dispositif Un été en plein air de l’Aroeven, venez vivre la 1ʳᵉ édition de Saint-Rémy Aventure !

Une grande après-midi de défis en famille, inspirée des plus célèbres jeux d’aventure, vous attend le mercredi 12 août.

‍ ‍ ‍ En famille, entre amis ou en duo avec votre enfant (dès 6 ans), relevez des épreuves sportives, de logique et pleines de surprises !

Au programme

Construisez le totem de votre équipe

Testez votre adresse avec la catapulte

Traversez le parcours à l’aveugle

Affrontez le tir à la corde

Lancez-vous dans le parcours du combattant

Mettez votre mémoire à l’épreuve…

⭐ Des épreuves bonus vous attendent également !

Pique-nique partagé, goûter convivial, grande finale et, pour clôturer cette journée exceptionnelle… un superbe spectacle de feu !

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Les supporters ne seront pas oubliés des jeux seront accessibles à tous dans la salle des fêtes tout au long de l’après-midi.

Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager, Saint-Rémy Aventure est fait pour vous !

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Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 5 août (places limitées)

Les participants seront mélangés avec les candidats des centres socioculturels du Calvaire st Pierre, de la Gueriniere, de Clemenceau, de Mondeville et de Pont d’Ouilly !

Les inscriptions pour St Remy se font auprès de la Forge au 07 68 21 84 75, evr-laforge@stremy.fr, Whatsapp ou Messenger.

Sinon contactez les autres centres participants listés ci dessus

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‍♀️ ‍♂️ Nous recherchons également des bénévoles !

Pour faire de cette première édition une réussite, nous avons besoin de personnes motivées pour

✅ assurer le rôle d’arbitre sur les différentes épreuves (un bénévole par épreuve) ;

✅ aider à la mise en place et à l’organisation de l’événement dès le matin.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine ! ✨

Merci et à très vite !! .

Terrain de foot communal Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr

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English : Saint-Rémy Aventure

Saint-Rémy Adventure

L’événement Saint-Rémy Aventure Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Suisse Normande