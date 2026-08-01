Saint-Rémy Aventure Saint-Rémy
mercredi 12 août 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Saint-Rémy Aventure
Terrain de foot communal Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Saint-Rémy Aventure
️ NOUVEAU à Saint-Rémy-sur-Orne ! ️
Mercredi 12 août
RDV au terrain de foot communal
Dans le cadre du dispositif Un été en plein air de l’Aroeven, venez vivre la 1ʳᵉ édition de Saint-Rémy Aventure !
Une grande après-midi de défis en famille, inspirée des plus célèbres jeux d’aventure, vous attend le mercredi 12 août.
En famille, entre amis ou en duo avec votre enfant (dès 6 ans), relevez des épreuves sportives, de logique et pleines de surprises !
Au programme
Construisez le totem de votre équipe
Testez votre adresse avec la catapulte
Traversez le parcours à l’aveugle
Affrontez le tir à la corde
Lancez-vous dans le parcours du combattant
Mettez votre mémoire à l’épreuve…
⭐ Des épreuves bonus vous attendent également !
Pique-nique partagé, goûter convivial, grande finale et, pour clôturer cette journée exceptionnelle… un superbe spectacle de feu !
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Les supporters ne seront pas oubliés des jeux seront accessibles à tous dans la salle des fêtes tout au long de l’après-midi.
Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager, Saint-Rémy Aventure est fait pour vous !
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Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 5 août (places limitées)
Les participants seront mélangés avec les candidats des centres socioculturels du Calvaire st Pierre, de la Gueriniere, de Clemenceau, de Mondeville et de Pont d’Ouilly !
Les inscriptions pour St Remy se font auprès de la Forge au 07 68 21 84 75, evr-laforge@stremy.fr, Whatsapp ou Messenger.
Sinon contactez les autres centres participants listés ci dessus
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♀️ ♂️ Nous recherchons également des bénévoles !
Pour faire de cette première édition une réussite, nous avons besoin de personnes motivées pour
✅ assurer le rôle d’arbitre sur les différentes épreuves (un bénévole par épreuve) ;
✅ aider à la mise en place et à l’organisation de l’événement dès le matin.
Rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine ! ✨
Merci et à très vite !! .
Terrain de foot communal Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr
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English : Saint-Rémy Aventure
Saint-Rémy Adventure
L’événement Saint-Rémy Aventure Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Suisse Normande
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