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AGENDA · Quimperlé

Initiation au tournage Atelier Dégourdi Quimperlé

vendredi 24 juillet 2026 · Atelier Dégourdi · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier Dégourdi
Adresse
4 Rue Leuriou
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Initiation au tournage

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Une séance de 2h pour expérimenter la technique du tournage et façonner vos premières pièces au tour du potier.
Séance à partir de l’âge de 16 ans.   .

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 90 03 21 

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English :

L’événement Initiation au tournage Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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