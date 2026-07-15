AGENDA · Quimperlé
Initiation au tournage Atelier Dégourdi Quimperlé
mardi 28 juillet 2026 · Atelier Dégourdi · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Initiation au tournage
Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Une séance de 2h pour expérimenter la technique du tournage et façonner vos premières pièces au tour du potier.
Séance à partir de l’âge de 16 ans. .
Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 90 03 21
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English :
L’événement Initiation au tournage Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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