Initiation au tournage Atelier Dégourdi Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Initiation au tournage

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Une séance de 2h pour expérimenter la technique du tournage et façonner vos premières pièces au tour du potier.

Séance à partir de l’âge de 16 ans. .

Atelier Dégourdi 4 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 90 03 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation au tournage Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS