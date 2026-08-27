Initiation au trail à Briffons Place du Bicentenaire Briffons

Informations pratiques

Briffons

Initiation au trail à Briffons

Place du Bicentenaire Eglise Sainte-Madeleine Briffons Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez les fondamentaux du trail lors d’une sortie d’initiation conviviale au départ de Briffons.

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Place du Bicentenaire Eglise Sainte-Madeleine Briffons 63820 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Discover the basics of trail running during a friendly introductory run starting in Briffons.

L’événement Initiation au trail à Briffons Briffons a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme