Initiation au trail à Briffons Place du Bicentenaire Briffons
samedi 10 octobre 2026 · Place du Bicentenaire · Briffons
Informations pratiques
Briffons
Initiation au trail à Briffons
Place du Bicentenaire Eglise Sainte-Madeleine Briffons Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez les fondamentaux du trail lors d’une sortie d’initiation conviviale au départ de Briffons.
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Place du Bicentenaire Eglise Sainte-Madeleine Briffons 63820 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Discover the basics of trail running during a friendly introductory run starting in Briffons.
L’événement Initiation au trail à Briffons Briffons a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme