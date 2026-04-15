Initiation au ukulélé, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Initiation au ukulélé Dimanche 3 mai, 14h30, 16h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels), la Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé : le ukulélé.

Deux ateliers d’une heure vous permettront de vous initier à la pratique de cette « petite guitare » au son si caractéristique.

Inscription par téléphone, par mail ou sur place.

De 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h

Rdc – salle La criée

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hlonguepee@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

La Médiathèque vous propose de partir à la découverte d’un instrument de musique peu connu ou mésestimé : le ukulélé musique instrument de musique

Hannah Busing