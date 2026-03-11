Initiation au Vedicart Le Chambon-sur-Lignon

Initiation au Vedicart

510 chemin de Rochefolle Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 480 – 480 – 480 EUR

10€/jour pour le matériel.

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-29

2026-08-24

Un parcours créatif de 17 principes liés à la nature, avec des exercices à l’acrylique pour lâcher le mental.

510 chemin de Rochefolle Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 96 70 31 bea.navarre@gmail.com

English :

A creative journey through 17 principles linked to nature, with acrylic exercises to let go of the mind.

