Initiation au Vedicart Le Chambon-sur-Lignon lundi 24 août 2026.
510 chemin de Rochefolle Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 480 – 480 – 480 EUR
10€/jour pour le matériel.
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-29
2026-08-24
Un parcours créatif de 17 principes liés à la nature, avec des exercices à l’acrylique pour lâcher le mental.
510 chemin de Rochefolle Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 96 70 31 bea.navarre@gmail.com
English :
A creative journey through 17 principles linked to nature, with acrylic exercises to let go of the mind.
