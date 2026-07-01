Initiation au vitrail tiffany Cordemais
mardi 14 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Initiation au vitrail tiffany
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-20
Chaque participant repartira avec sa création (env.10x8cm)
– en juillet un petit bateau
– en août un joli cerf-volant
Déroulé de l’atelier
– 15minutes de médiation sur l’histoire du vitrail, explications des étapes de création et démonstration.
– 1h45 de pratique tests de coupe de verre, pose du ruban de cuivre, rabattage et décapant, soudures et attaches.
Atelier destiné aux adultes et ados. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Initiation au vitrail tiffany Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Cordemais (Loire-Atlantique)
- Les 5 sens au marais Cordemais 8 juillet 2026
- Fouille qui peut ! Cordemais 8 juillet 2026
- Mission Jules Verne ! Cordemais 9 juillet 2026
- Balade vélo commentée Cordemais 13 juillet 2026
- Chasse au trésor pirate Cordemais 13 juillet 2026