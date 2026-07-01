Informations pratiques

Cordemais

Initiation au vitrail tiffany

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-20

Chaque participant repartira avec sa création (env.10x8cm)

– en juillet un petit bateau

– en août un joli cerf-volant

Déroulé de l’atelier

– 15minutes de médiation sur l’histoire du vitrail, explications des étapes de création et démonstration.

– 1h45 de pratique tests de coupe de verre, pose du ruban de cuivre, rabattage et décapant, soudures et attaches.

Atelier destiné aux adultes et ados. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Initiation au vitrail tiffany Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay