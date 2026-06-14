Initiation aux arts du cirque Borsberg rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.

Bernières-sur-Mer

Initiation aux arts du cirque Borsberg

rue Victor Tesnière Îlot des Français Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Pour les enfants dès 4 ans. Inscriptions au 06 15 26 44 97

Le cirque Borsberg revient en juillet et août 2026 et proposera une initiation aux Arts du cirque pour les enfants à partir de 4 ans

du lundi 20 juillet au samedi 25 juillet 2026

du lundi 17 août au samedi 22 août 2026

Inscriptions dès maintenant au 06 15 26 44 97 .

rue Victor Tesnière Îlot des Français Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 15 26 44 97

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English : Initiation aux arts du cirque Borsberg

For children aged 4 and over. To register, call 06 15 26 44 97

L’événement Initiation aux arts du cirque Borsberg Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-14 par Calvados Attractivité