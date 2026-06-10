Pique-Nique Républicain Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Pique-Nique Républicain

Place du 6 Juin 320 rue de la Crieux Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 15:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez avec votre repas. Dégustation payante (huîtres, frites, hot dogs …) En cas de mauvaise météo, repli salle de la Mer

Pique Nique Républicain

Partenariat APCB/Jumelage Italien/GYMFORM/CHOUET SHOW/ Mairie

Pilotage APCB

Apéritif offert par la Mairie

Venir avec son repas

Animation par Claude, notre magicien

Dégustation payante d’huitres, Frites, Hot Dogs, Bière, Café

En cas de mauvaise météo, repli salle de la mer .

Place du 6 Juin 320 rue de la Crieux Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 15 69 25 28

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English : Pique-Nique Républicain

Bring your own meal. Paying tasting (oysters, chips, hot dogs …) In case of bad weather, retreat to the Salle de la Mer.

L’événement Pique-Nique Républicain Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité