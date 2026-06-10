Pique-Nique Républicain Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer
Pique-Nique Républicain Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Bernières-sur-Mer
Pique-Nique Républicain
Place du 6 Juin 320 rue de la Crieux Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 15:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez avec votre repas. Dégustation payante (huîtres, frites, hot dogs …) En cas de mauvaise météo, repli salle de la Mer
Pique Nique Républicain
Partenariat APCB/Jumelage Italien/GYMFORM/CHOUET SHOW/ Mairie
Pilotage APCB
Apéritif offert par la Mairie
Venir avec son repas
Animation par Claude, notre magicien
Dégustation payante d’huitres, Frites, Hot Dogs, Bière, Café
En cas de mauvaise météo, repli salle de la mer .
Place du 6 Juin 320 rue de la Crieux Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 15 69 25 28
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English : Pique-Nique Républicain
Bring your own meal. Paying tasting (oysters, chips, hot dogs …) In case of bad weather, retreat to the Salle de la Mer.
L’événement Pique-Nique Républicain Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
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