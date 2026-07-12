Informations pratiques

Bernières-sur-Mer

Sophrologie à la plage

Lieu précisé par sms la veille Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-08-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-26 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-30 2026-08-31

Une heure pour respirer, prendre du recul, relâcher la pression du quotidien ou simplement s’offrir un moment pour soi. Sur réservation

Les séances Sophro à la plage sont de retour.

Comme chaque été, je vous donne rendez-vous à Bernières-sur-Mer pour une parenthèse face à la mer.

Une heure pour respirer.

Prendre du recul.

Relâcher la pression du quotidien.

Ou simplement s’offrir un moment pour soi.

Les réservations sont ouvertes.

Au plaisir de vous retrouver cet été. .

Lieu précisé par sms la veille Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 7 79 48 91 81 isabellequinquet@gmail.com

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English : Sophrologie à la plage

An hour to catch your breath, take a step back, relieve the pressures of everyday life, or simply treat yourself to some ‘me time’. Booking required

L’événement Sophrologie à la plage Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité