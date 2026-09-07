Initiation aux connaissances ancestrales, Chemin du Bois Charme, Le Châtelet-en-Brie

Informations pratiques

Initiation aux connaissances ancestrales 26 septembre et 10 octobre Chemin du Bois Charme Seine-et-Marne

Tarifs : Adulte 185€ ; Enfant de la même fraterie 40€ ; Enfant 130€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T12:30:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00

Partout dans le monde, les humains savaient prendre soin d’eux en milieu naturel et y trouver leur place, en s’intégrant dans les rythmes naturels. Ce n’est que depuis peu, à l’échelle de l’évolution humaine, que nous avons perdu ce savoir-être et ce savoir-faire. Cependant, ces connaissances ancestrales ne sont pas complètement perdues…



Et si nous commencions à les redécouvrir ? Pour redécouvrir la nature comme un lieu de ressourcement et de merveilles au quotidien, mais également pour faire l’expérience d’une communauté humaine qui valorise la gratitude, le partage et l’écoute. Le sens de l’aventure propose un week-end de ré-initiation aux pratiques ancestrales qui sont toujours autant d’actualité :

Long week-end d’initiation pratique en atmosphère familiale et intergénérationnel :

• Développement de tous les sens, changer sa perception

• Techniques pour se fondre dans la nature, devenir « invisible »

• Premiers réflexes en situation de survie et création d’un abri de secours

• Création d’une cuillère en bois

• Faire du feu avec des pierres à feu et connaitre les mesures de sécurité

• Histoires autour du feu

• Rituels de gratitude et d’écoute active

Hébergement en mode bivouac sur le lieu de campement avec votre matériel personnel

Durée : 30h

Activité organisée par Anuschka – Le sens de l’aventure

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-connaissances-ancestrales-premiers-reflexes-de-survie-connexion-a-la-nature-a-soi-et-aux-autres-9659

Chemin du Bois Charme Chemin du Bois Charme Le Châtelet-en-Brie 77820 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-connaissances-ancestrales-premiers-reflexes-de-survie-connexion-a-la-nature-a-soi-et-aux-autres-9659 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-connaissances-ancestrales-premiers-reflexes-de-survie-connexion-a-la-nature-a-soi-et-aux-autres-9659 »}]

Premiers réflexes de survie, connexion à la nature, à soi et aux autres Nature bivouac