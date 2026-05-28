Initiation aux danses médiévales

L’Office de Tourisme de Provins et la compagnie de théâtre

« Les Arlequins » propose chaque samedi après-midi une initiation

ludique et amusante aux danses médiévales sur la place du Châtel. Pas chassés,

farandoles et musiques enjoués résonneront sur la place du Châtel, en plein

cœur de la cité médiévale…

À partager en famille ou entre amis. N’hésitez pas à venir

en costume médiéval pour parfaire l’ambiance ! Des couronnes de fleurs ou des

tourets sont prêtés aux danseurs pendant l’animation.

Tous les samedis du 20 juin au 15 aout, de 17h à 18h30.

Animation gratuite et ouverte à tous.

Laissez-vous guider et amusez-vous en famille ou entre amis grâce à cette initiation pour tous, aux danses médiévales !

Du samedi 20 juin 2026 au samedi 15 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33164602626 info@provins.net



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