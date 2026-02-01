INITIATION AUX ECHECS EVS GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare

INITIATION AUX ECHECS EVS GRANDIR ENSEMBLE

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-23

Initiation aux échec lundis 9 et 23 février 17h00

EVS Grandir Ensemble à Saint Gervais sur Mare

Informations et inscriptions 07.88.39.55.69

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

English :

Introduction to chess Mondays February 9 and 23 5:00 pm

EVS Grandir Ensemble in Saint Gervais sur Mare

Information and registration: 07.88.39.55.69

