SOPHRO BAIN SONORE

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Sophro bain sonore samedi 21 février à 10h00

EVS Grandir Ensemble à Saint-Gervais-sur-Mare

Informations et réservations 07.88.55.39.69

Sophro bain sonore samedi 21 février à 10h00

EVS Grandir Ensemble à Saint-Gervais-sur-Mare

Informations et réservations 07.88.55.39.69 .

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sophro sound bath Saturday, February 21 at 10:00 a.m

EVS Grandir Ensemble in Saint-Gervais-sur-Mare

Information and bookings: 07.88.55.39.69

L’événement SOPHRO BAIN SONORE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB