Visite de l’atelier, Aguadestrellas, Saint-Gervais-sur-Mare

Visite de l’atelier 5 – 7 juin Aguadestrellas Hérault

Gratuit. Limité a 8 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Visite de l’atelier céramique et mosaïque.

Aguadestrellas 34610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie 06 19 31 01 75 http://lumière.7.source.jimdo.com Nous avons transformé cette ancienne châtaigneraie, à l’abandon depuis plus de 50 ans, en un jardin-forêt atypique. Nos créations rythment la visite, où plantes cultivées et plantes sauvages se côtoient avec bonheur.

En raison de la typologie du terrain, la visite ne convient pas aux personnes en situation de handicap moteur. Petit parking a proximité.

Visite de l’atelier céramique et mosaïque.

©janine viallet declerck