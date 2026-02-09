Visite commentée du jardin, Aguadestrellas, Saint-Gervais-sur-Mare

Visite commentée du jardin 5 – 7 juin Aguadestrellas Hérault

Gratuit. 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Découverte commentée du jardin-forêt.

Aguadestrellas 34610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie 06 19 31 01 75 http://lumière.7.source.jimdo.com Nous avons transformé cette ancienne châtaigneraie, à l’abandon depuis plus de 50 ans, en un jardin-forêt atypique. Nos créations rythment la visite, où plantes cultivées et plantes sauvages se côtoient avec bonheur.

En raison de la typologie du terrain, la visite ne convient pas aux personnes en situation de handicap moteur. Petit parking a proximité.

Découverte commentée du jardin-forêt.

©janine viallet declerck