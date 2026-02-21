Saint-Gervais-sur-Mare

FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE

Parc des Treilles Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette nouvelle édition de La fête des arts et de la nature

Nous vous attendons au Parc des Treilles dès 10h00 à St Gervais sur Mare

Atelier Cuisiner les plantes sauvages (participation libre)

Atelier Couture (gratuit )

Info: Grandir Ensemble au 07 88 39 55 69

Pour cette nouvelle édition de La fête des arts et de la nature

Nous vous attendons au Parc des Treilles dès 10h00 à St Gervais sur Mare

Atelier Cuisiner les plantes sauvages (participation libre)

Atelier Couture (gratuit )

Info: Grandir Ensemble au 07 88 39 55 69 .

Parc des Treilles Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

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English :

For this new edition of La fête des arts et de la nature

We look forward to seeing you at Parc des Treilles from 10:00 am in St Gervais sur Mare

Wild plant cooking workshop (free participation)

Sewing workshop (free)

Info: Grandir Ensemble on 07 88 39 55 69

L’événement FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB