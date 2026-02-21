FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare
FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare samedi 30 mai 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE
Parc des Treilles Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pour cette nouvelle édition de La fête des arts et de la nature
Nous vous attendons au Parc des Treilles dès 10h00 à St Gervais sur Mare
Atelier Cuisiner les plantes sauvages (participation libre)
Atelier Couture (gratuit )
Info: Grandir Ensemble au 07 88 39 55 69
Pour cette nouvelle édition de La fête des arts et de la nature
Nous vous attendons au Parc des Treilles dès 10h00 à St Gervais sur Mare
Atelier Cuisiner les plantes sauvages (participation libre)
Atelier Couture (gratuit )
Info: Grandir Ensemble au 07 88 39 55 69 .
Parc des Treilles Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
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English :
For this new edition of La fête des arts et de la nature
We look forward to seeing you at Parc des Treilles from 10:00 am in St Gervais sur Mare
Wild plant cooking workshop (free participation)
Sewing workshop (free)
Info: Grandir Ensemble on 07 88 39 55 69
L’événement FÊTE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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