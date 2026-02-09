Saint-Gervais-sur-Mare

LES TRAILS DU PORTAIL

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai 2026 retrouvez la 2ème édition du Trail du Portail de Roquandouire.

Trails de 15km, 27km et 54Km pour cette 2 ème édition des Trails du Portail de Roquandouire organisé par le Lezitrail .. ainsi qu’une rando 15km non chrono dans un des plus beaux trails de l’Herault

Dimanche 24 mai 2026 retrouvez la 2ème édition du Trail du Portail de Roquandouire.

Trails de 15km, 27km et 54Km pour cette 2 ème édition des Trails du Portail de Roquandouire organisé par le Lezitrail .. ainsi qu’une rando 15km non chrono dans un des plus beaux trails de l’Herault .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie

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English :

Sunday May 24, 2026 find the 2nd edition of the Trail du Portail de Roquandouire.

Trails of 15km, 27km and 54Km for this 2nd edition of the Trails du Portail de Roquandouire organized by Lezitrail … as well as a 15km non-time trial in one of the most beautiful trails in the Herault

L’événement LES TRAILS DU PORTAIL Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB