Saint-Gervais-sur-Mare

FESTIVAL DU SECADOU

Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous samedi 23 mai à St Gervais-sur-Mare pour une nouvelle édition du Festival du Sécadou.

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration.

En cas de pluie, RDV à la Salle Culturelle.!

Rendez-vous samedi 23 mai à St Gervais-sur-Mare pour une nouvelle édition du Festival du Sécadou.

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration.

En cas de pluie, RDV à la Salle Culturelle.

11h Ouverture du festival Scène principale

11h15 Ecole de musique de la communauté de commune Grand Orb Scène principale

12h30 Musique Gypsy avec Rémi et Gonzo de Béziers Scène secondaire

15h Théâtre avec la compagnie la marmotte de Bédarieux Des p’tits bouts de nous. Dans la salle

16h Tim GARSON, Contemporain Folk (de Paris , originaire de Clermont l’Hérault) Scène principale

16h45 Musique d’Amérique Latine avec Duo Quitipla Scène principale

18h45 Wild Blues avec Jacob de Bédarieux Scène secondaire

20h15 Indie Pop Folk avec Bleu Ouard de Paris Scène peinripale

22h DJ SEGA de Montpelleir Scène peinripale .

Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

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English : FESTIVAL DU SECADOU

Join us on Saturday May 23 at St Gervais-sur-Mare for another edition of the Festival du Sécadou.

Free admission.

Refreshments and snacks.

In case of rain, meet at the Salle Culturelle!

L’événement FESTIVAL DU SECADOU Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB