FESTIVAL DU SECADOU Saint-Gervais-sur-Mare
FESTIVAL DU SECADOU Saint-Gervais-sur-Mare samedi 23 mai 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
FESTIVAL DU SECADOU
Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous samedi 23 mai à St Gervais-sur-Mare pour une nouvelle édition du Festival du Sécadou.
Entrée gratuite.
Buvette et petite restauration.
En cas de pluie, RDV à la Salle Culturelle.!
Rendez-vous samedi 23 mai à St Gervais-sur-Mare pour une nouvelle édition du Festival du Sécadou.
Entrée gratuite.
Buvette et petite restauration.
En cas de pluie, RDV à la Salle Culturelle.
11h Ouverture du festival Scène principale
11h15 Ecole de musique de la communauté de commune Grand Orb Scène principale
12h30 Musique Gypsy avec Rémi et Gonzo de Béziers Scène secondaire
15h Théâtre avec la compagnie la marmotte de Bédarieux Des p’tits bouts de nous. Dans la salle
16h Tim GARSON, Contemporain Folk (de Paris , originaire de Clermont l’Hérault) Scène principale
16h45 Musique d’Amérique Latine avec Duo Quitipla Scène principale
18h45 Wild Blues avec Jacob de Bédarieux Scène secondaire
20h15 Indie Pop Folk avec Bleu Ouard de Paris Scène peinripale
22h DJ SEGA de Montpelleir Scène peinripale .
Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65
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English : FESTIVAL DU SECADOU
Join us on Saturday May 23 at St Gervais-sur-Mare for another edition of the Festival du Sécadou.
Free admission.
Refreshments and snacks.
In case of rain, meet at the Salle Culturelle!
L’événement FESTIVAL DU SECADOU Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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