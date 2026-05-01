FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare
FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare samedi 30 mai 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE
Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’espace de vie sociale Grandir Ensemble vous invite à leur grande fête annuelle
La Fête des Arts et de la Nature
Le samedi 30 mai de 10h à 17h
Sur la place du Quai à St Gervais sur Mare
Buvette et restauration sur place
L’espace de vie sociale Grandir Ensemble vous invite à leur grande fête annuelle
La Fête des Arts et de la Nature
Le samedi 30 mai de 10h à 17h
Sur la place du Quai à St Gervais sur Mare
10h30 inauguration des imprévus au village déambulation pour découvrir l’exposition d’oeuvres d’art présentée dans les vitrines du village.
Ateliers artistiques et naturalistes, Gratiféria, Parcours accrobranche (Gratuit)
15h30 Spectacle de danse sur la place du Quai
Buvette et restauration sur place .
Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65
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English : FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE
L’espace de vie sociale Grandir Ensemble invites you to their annual party on Saturday, May 30
Details to come
L’événement FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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