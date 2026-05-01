Saint-Gervais-sur-Mare

FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE

Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’espace de vie sociale Grandir Ensemble vous invite à leur grande fête annuelle

La Fête des Arts et de la Nature

Le samedi 30 mai de 10h à 17h

Sur la place du Quai à St Gervais sur Mare

Buvette et restauration sur place

L’espace de vie sociale Grandir Ensemble vous invite à leur grande fête annuelle

La Fête des Arts et de la Nature

Le samedi 30 mai de 10h à 17h

Sur la place du Quai à St Gervais sur Mare

10h30 inauguration des imprévus au village déambulation pour découvrir l’exposition d’oeuvres d’art présentée dans les vitrines du village.

Ateliers artistiques et naturalistes, Gratiféria, Parcours accrobranche (Gratuit)

15h30 Spectacle de danse sur la place du Quai

Buvette et restauration sur place .

Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

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English : FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE

L’espace de vie sociale Grandir Ensemble invites you to their annual party on Saturday, May 30

Details to come

L’événement FÊTE DE GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB