Initiation aux échecs Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer vendredi 6 février 2026.
Début : 2026-02-06 17:00:00
fin : 2026-02-06 18:30:00
Club d’initiation aux jeux d’échecs.
A partir du mois de janvier, un vendredi par mois, nous vous proposons un club d’initiation aux jeux d’échecs, ouvert à tous. Venez apprendre à jouer avec Anthony Lhermenier qui animera cet atelier découverte.
Tout public. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
