Initiation aux échecs Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Initiation aux échecs

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06 18:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Club d’initiation aux jeux d’échecs.

A partir du mois de janvier, un vendredi par mois, nous vous proposons un club d’initiation aux jeux d’échecs, ouvert à tous. Venez apprendre à jouer avec Anthony Lhermenier qui animera cet atelier découverte.

Tout public. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

