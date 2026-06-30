Initiation aux jeux de rôle Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Initiation aux jeux de rôle

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Initiation aux jeux de rôle. 4 séances proposées dans l’été pour adultes et ados dès 12 ans. Par le grand MJ Kaziel. Gratuit. De 10h à 12h. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

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English : Initiation aux jeux de rôle

L’événement Initiation aux jeux de rôle Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE