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AGENDA · Clairvaux-les-Lacs

Initiation aux jeux de rôle Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
9 Rue du Parterre
Ville
39130 Clairvaux-les-Lacs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Initiation aux jeux de rôle

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Initiation aux jeux de rôle. 4 séances proposées dans l’été pour adultes et ados dès 12 ans. Par le grand MJ Kaziel. Gratuit. De 10h à 12h.   .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68 

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English : Initiation aux jeux de rôle

L’événement Initiation aux jeux de rôle Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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