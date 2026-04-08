Soirée observation de la faune sauvage Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Soirée observation de la faune sauvage

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25

Soirée observation de la faune sauvage les mardis et mercredis 15, 21, 22, 28, 29 juillet et 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 25 août au départ de la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs du soir à la tombée de la nuit.

Rendez-vous à

– 19h45 les 15, 21, 22 et 28 juillet.

– 19h30 le 29 juillet, 04, 05 et 11 août.

– 19h15 les 12, 18, 19 et 25 août.

En compagnie d’Eric Wolff, guide naturaliste, partez en observation de la faune sauvage.

Oiseaux et surtout mammifères.

Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne.

Déconseillée en dessous de 7 ans. Animaux domestiques non admis pour l’observation. Prévoir des vêtements de couleurs ternes, éviter le parfum. .

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée observation de la faune sauvage

L’événement Soirée observation de la faune sauvage Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE