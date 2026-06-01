Concert de chorales Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs
Concert de chorales Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs samedi 13 juin 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Concert de chorales
Église Saint-Nithier 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert de chorales à l’église Saint-Nithier à 20h30 de Clairvaux-les-Lacs.
Participation libre. .
Église Saint-Nithier 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 68 62 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de chorales
L’événement Concert de chorales Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Clairvaux-les-Lacs (Jura)
- Fête de la musique et tartines Esplanade de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 20 juin 2026
- Spectacle retour vers le futur Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 30 juin 2026
- Salon des saphirs Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 5 juillet 2026
- Marché nocturne Clairvaux les lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 9 juillet 2026
- Eco de nos Pas Animation nature et forêt Route de Saint-Claude Clairvaux-les-Lacs 13 juillet 2026