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Concert de chorales Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs

Concert de chorales Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs samedi 13 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Nithier

Adresse : 2 Rue Traversière

Ville : 39130 Clairvaux-les-Lacs

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Concert de chorales

Église Saint-Nithier 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert de chorales à l’église Saint-Nithier à 20h30 de Clairvaux-les-Lacs.

Participation libre.   .

Église Saint-Nithier 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 68 62 52 

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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