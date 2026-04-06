Marché nocturne Clairvaux les lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Marché nocturne Clairvaux les lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs jeudi 9 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Marché nocturne Clairvaux les lacs
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Les marchés nocturne de Clairvaux-les-Lacs auront lieu tous les jeudis, du 9 juillet au 20 août, sur le parking de la salle des fêtes.
Plus de 50 exposants (artisans, producteurs, restauration sur place, etc.). .
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté clairevents39@gmail.com
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English : Marché nocturne Clairvaux les lacs
L’événement Marché nocturne Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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