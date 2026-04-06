Marché nocturne Clairvaux les lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Marché nocturne Clairvaux les lacs

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les marchés nocturne de Clairvaux-les-Lacs auront lieu tous les jeudis, du 9 juillet au 20 août, sur le parking de la salle des fêtes.

Plus de 50 exposants (artisans, producteurs, restauration sur place, etc.). .

Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté clairevents39@gmail.com

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English : Marché nocturne Clairvaux les lacs

L’événement Marché nocturne Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE