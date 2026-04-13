Salon des saphirs Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Salon des saphirs Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs dimanche 5 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Salon des saphirs
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Saphirs du Pays des Lacs organisent le Salon des Saphir de 10h à 19h00 le 5 Juillet à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Entrée gratuite, ouvert à tous.
Marché artisanal avec plus de 20 exposants (Bijoux, vêtements femmes, personnalisations, parfums, vente de biscuits, jeux enfants, bougies… etc)
Spectacles de nos majorettes. Tombola, de nombreux lots à gagner
Repas sur place, buvette, vente de pâtisseries. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 83 58 33 saphirsdupaysdeslacs@gmail.com
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English : Salon des saphirs
L’événement Salon des saphirs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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