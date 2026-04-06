Concert d’orgue église Clairvaux-les-Lacs
Concert d’orgue église Clairvaux-les-Lacs mercredi 15 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Concert d’orgue
église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Concert d’orgue de l’organiste Benjamin RIGHETTI de LAUSANNE, titulaire du grand orgue de Saint -François et professeur à l’Ecole Supérieure de Musique, le mercredi 15 juillet, à 18h, à l’église de Clairvaux-les-Lacs.
Concert d’orgue de l’organiste Frédéric MAYEUR de DIJON, titulaire du grand orgue de la cathédrale St Bénigne et professeur au Conservatoire Régional, le mercredi 29 juillet, à 18h, en l’église de Clairvaux-les-Lacs.
Concert orgue et accordéon: Vincent DUBOIS organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre Dame de PARIS- Marie-Andrée JOERGER immense interprète d’accordéon classique à travers le monde , et professeur à l’Académie Supérieure de Strasbourg, le mercredi 12 août à 18h,en l’église de Clairvaux-les-Lacs.
Concert d’orgue de Liliko FUKAI, organiste de TOKYO, le mercredi 19 août, en l’église de Clairvaux-les-Lacs. .
église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 34 jlgjura@gmail.com
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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