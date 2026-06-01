Fête de la musique et tartines Esplanade de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Fête de la musique et tartines Esplanade de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs samedi 20 juin 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Fête de la musique et tartines
Esplanade de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique le samedi 20 juin à 19h sur l’esplanade de la salle des fêtes à Clairvaux-les-Lacs.
Au programme SWITCH 6tet (jazz), CUMBIA (musique sud-américaine) et BUCKING UP (pop rock).
Peut se dérouler en extérieur en cas de pluie. Restauration rapide et buvette sur place. Accès libre. .
Esplanade de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 78 13 51 jlvauchez@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique et tartines
L’événement Fête de la musique et tartines Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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