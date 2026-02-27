Eco de nos Pas Animation nature et forêt Route de Saint-Claude Clairvaux-les-Lacs
Eco de nos Pas Animation nature et forêt Route de Saint-Claude Clairvaux-les-Lacs lundi 13 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Eco de nos Pas Animation nature et forêt
Route de Saint-Claude Parking Jura Accro Loisirs Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Animation nature et forêt; un moment de découverte, une aventure en pleine nature, l’occasion d’explorer la forêt autrement. Durée 2h30 à 3h. RDV à 15h parking jura accro loisirs à Clairvaux-les-Lacs.
Adultes et enfants de 6 à 16 ans. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
Prévoir 1 litre d’eau, chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Possibilité de prendre des bâtons, jumelles.
Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique .
Route de Saint-Claude Parking Jura Accro Loisirs Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Eco de nos Pas Animation nature et forêt
L’événement Eco de nos Pas Animation nature et forêt Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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