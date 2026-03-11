Festival de Musique du Haut-Jura Suonare Brillante Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs
Festival de Musique du Haut-Jura Suonare Brillante Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs jeudi 28 mai 2026.
Église Saint-Nithier 2 rue traversière Clairvaux-les-Lacs Jura
Dans le cadre du Festival de Musique du Haut Jura
Le 28 mai 2026 à 20h
L’objet de ce programme est de montrer la richesse du répertoire européen consacré aux instruments qui entourent l’orgue et la voix cornets et trompettes. D’un pays à l’autre, les noms changent Clarino, Tromba, Cornetto, Trompette, Cornet, Tromba di Guerra, Principale, Corno e Tromba da Tirarsi mais l’intention reste la même magnifier la parole musicale, la porter plus loin, plus haut, plus solennellement. La période Baroque représente l’âge d’or de la trompette naturelle. Sa technique, développée notamment dans les cours impériales et princières, atteint un sommet de virtuosité.
En partenariat avec les Amis de l’Orgue du Pays des Lacs .
Église Saint-Nithier 2 rue traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
