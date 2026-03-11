Festival de Musique du Haut-Jura Suonare Brillante Église Saint-Nithier Clairvaux-les-Lacs

Festival de Musique du Haut-Jura Suonare Brillante

Église Saint-Nithier 2 rue traversière Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

2026-05-28

Dans le cadre du Festival de Musique du Haut Jura

Le 28 mai 2026 à 20h

L’objet de ce programme est de montrer la richesse du répertoire européen consacré aux instruments qui entourent l’orgue et la voix cornets et trompettes. D’un pays à l’autre, les noms changent Clarino, Tromba, Cornetto, Trompette, Cornet, Tromba di Guerra, Principale, Corno e Tromba da Tirarsi mais l’intention reste la même magnifier la parole musicale, la porter plus loin, plus haut, plus solennellement. La période Baroque représente l’âge d’or de la trompette naturelle. Sa technique, développée notamment dans les cours impériales et princières, atteint un sommet de virtuosité.

En partenariat avec les Amis de l’Orgue du Pays des Lacs .

