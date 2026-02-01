Bébés lecteurs Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Bébés lecteurs

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

2026-02-27 10:00:00

Bébés lecteurs le vendredi 27 février à 10h à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs.

Tout-petits de 0 à 3 ans Gratuit Sur inscription. .

